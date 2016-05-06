أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم تستبعد (28) لجنة من امتحانات الثانوية العامة تفادياً لمشكلات العام الماضى

Google+ Print
التعليم تستبعد (28) لجنة من امتحانات الثانوية العامة تفادياً لمشكلات العام الماضى التعليم تستبعد (28) لجنة من امتحانات الثانوية العامة تفادياً لمشكلات العام الماضى
قررت وزارة التربية والتعليم، استبعاد 28 لجنة امتحانات بالثانوية العامة، حيث تم رصد جميع اللجان التى حدث بها مشكلات أثناء امتحانات الثانوية العامة العام الماضى، والتى بلغ عددها (91) لجنة على مستوى الجمهورية، وتم تكليف لجان الإدارة بالمرور عليها ومعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها؛ لاستمرار عقد امتحانات الثانوية العامة بها من عدمه، وقد انتهى الأمرإلى استبعاد (28) لجنة منها (3) لجان بمحافظة القاهرة و(3) لجان بمحافظة الجيزة ولجنة بمحافظة القليوبية و5 لجان بالإسكندرية و6 بالبحيرة ولجنتين بالغربية و2 بمحافظة كفر الشيخ و2 بدمياط و لجنة بالدقهلية و2 بأسيوط ولجنة بمحافظة الأقصر.

وقالت الوزارة فى بيان لها انه ،بخصوص باقى اللجان وجه الدكتورالهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بضرورة متابعتها وتشديد الإجراءات مع مراعاة التدقيق فى اختيار أفضل العناصر التى ستقوم على العملية الامتحانية بها؛ لتحقيق امتحانات منضبطة، وتوفير مناخ يسوده الهدوء، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص لأبنائنا الطلاب .

30 يوما تفصلنا عن"ماراثون الثانوية".. "التعليم" تنتهى من طباعة 80% من الأسئلة وتطلق خدمة "واتس آب" لاستقبال شكاوى الامتحانات.. والمديريات تتسلم أوراق الإجابات..والوزارة تنذر 11 مدرسة دولية مخالفة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365