التعليم تستبعد (28) لجنة من امتحانات الثانوية العامة تفادياً لمشكلات العام الماضى

قررت وزارة التربية والتعليم، استبعاد 28 لجنة امتحانات بالثانوية العامة، حيث تم رصد جميع اللجان التى حدث بها مشكلات أثناء امتحانات الثانوية العامة العام الماضى، والتى بلغ عددها (91) لجنة على مستوى الجمهورية، وتم تكليف لجان الإدارة بالمرور عليها ومعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها؛ لاستمرار عقد امتحانات الثانوية العامة بها من عدمه، وقد انتهى الأمرإلى استبعاد (28) لجنة منها (3) لجان بمحافظة القاهرة و(3) لجان بمحافظة الجيزة ولجنة بمحافظة القليوبية و5 لجان بالإسكندرية و6 بالبحيرة ولجنتين بالغربية و2 بمحافظة كفر الشيخ و2 بدمياط و لجنة بالدقهلية و2 بأسيوط ولجنة بمحافظة الأقصر.

وقالت الوزارة فى بيان لها انه ،بخصوص باقى اللجان وجه الدكتورالهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بضرورة متابعتها وتشديد الإجراءات مع مراعاة التدقيق فى اختيار أفضل العناصر التى ستقوم على العملية الامتحانية بها؛ لتحقيق امتحانات منضبطة، وتوفير مناخ يسوده الهدوء، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص لأبنائنا الطلاب .

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