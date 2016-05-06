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عطل فنى يتسبب فى تأخر رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى إسطنبول 50 دقيقة

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عطل فنى يتسبب فى تأخر رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى إسطنبول 50 دقيقة عطل فنى يتسبب فى تأخر رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى إسطنبول 50 دقيقة
تسبب عطل فنى مفاجئ فى تأخر إقلاع رحلة للطيران رقم 737 والمتجهة إلى مدينة إسطنبول، التى كان من المقرر إقلاعها فى موعدها المحدد فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الجوى أن قائد الرحلة رقم 737 والتابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى "اسطنبول" فؤجىء بوجود عطل فنى مفاجئ يحول دون إقلاع الطائرة والتى كان مقرر إقلاعها فى العاشرة من صباح اليوم.

وأضافت المصادر أنه لم يتم إنزال الركاب، ولكن تم سريعا استدعاء فريق عمل من الصيانة لإصلاح العطل، موضحا أن الطائرة استأنفت رحلاتها فى تمام الساعة 10,50 بعد التأكد من إصلاح العطل.


>تأخر إقلاع رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى روما 50 دقيقة بسبب عطل فنى
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مصر 365

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