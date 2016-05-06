"مياه شرب الجيزة" تصلح ماسورة فيصل المكسورة وتغرم المقاول 210 آلاف جنيه

أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أنه تم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، الانتهاء من إصلاح الكسر الذى حدث بماسورة مياه شارع فيصل، وإعادة فتح المياه بعد غلق المحابس مساء أمس.

وأضاف رئيس الشركة لـ"اليوم السابع"، أن الكسر وقع فى خط الـ1000 ملى المغذى للشارع، نتيجة قيام المقاول المسؤل عن تطوير وتوسيع شارع فيصل بالأعمال دون الانتباه الماسورة، مما تسبب فى كسر، مشيرا إلى انخفاض مستوى الأرض عند مناطق مسجد الحمد وأمام كلية التربية، تسبب فى تراكم المياه، التى تم الدفع بشفاطات لسحب المياه.

وأشار حنفى، إلى أنه تم تحرير محضر صباح اليوم ضد مقاول شارع فيصل، يطالب بفرض غرامة 210 آلاف جنيه، قيمة التلفيات، وإبلاغ المحافظة بالواقعة بخصم المبلغ من مستحقاته المتأخرة لديها.

بالفيديو والصور.. كسر ماسورة مياه بشارع فيصل وتوقف حركة المرور