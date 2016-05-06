أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مياه شرب الجيزة" تصلح ماسورة فيصل المكسورة وتغرم المقاول 210 آلاف جنيه

Google+ Print
"مياه شرب الجيزة" تصلح ماسورة فيصل المكسورة وتغرم المقاول 210 آلاف جنيه "مياه شرب الجيزة" تصلح ماسورة فيصل المكسورة وتغرم المقاول 210 آلاف جنيه
أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أنه تم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، الانتهاء من إصلاح الكسر الذى حدث بماسورة مياه شارع فيصل، وإعادة فتح المياه بعد غلق المحابس مساء أمس.

وأضاف رئيس الشركة لـ"اليوم السابع"، أن الكسر وقع فى خط الـ1000 ملى المغذى للشارع، نتيجة قيام المقاول المسؤل عن تطوير وتوسيع شارع فيصل بالأعمال دون الانتباه الماسورة، مما تسبب فى كسر، مشيرا إلى انخفاض مستوى الأرض عند مناطق مسجد الحمد وأمام كلية التربية، تسبب فى تراكم المياه، التى تم الدفع بشفاطات لسحب المياه.

وأشار حنفى، إلى أنه تم تحرير محضر صباح اليوم ضد مقاول شارع فيصل، يطالب بفرض غرامة 210 آلاف جنيه، قيمة التلفيات، وإبلاغ المحافظة بالواقعة بخصم المبلغ من مستحقاته المتأخرة لديها.

والصور.. كسر ماسورة مياه بشارع فيصل وتوقف حركة المرور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»