القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدة فى الإسكندرية

تمكن رجال مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد إدارة "نبوية.ع" شقة كائنة بشارع العروبة دائرة قسم شرطة سيدى جابر لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام دون تمييز، بمعاونة "ريم ع ف ع" مقابل أجر مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة، وتبين هروب المتهمة "ريم.ع"، وتم ضبط كل من "نبويه.ع" 59 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم شرطة سيدى جابر، و"فاطمة. ا" 31 سنة بدون عمل، مقيمة دائرة قسم محرم بك "ممارسة دعارة – تلبس"، و"عبداللاه. ا" 54 سنة، بالمعاش، مقيم دائرة قسم كرموز "راغب متعة – تلبس".

وتم ضبط الثانية والثالث داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بحوزتهم مبلغ 3700 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول، وشريط أقراص منع الحمل.

وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

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