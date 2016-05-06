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النني يتحدث عن: سلاحيه للتأقلم سريعا وصديقه المقرب في أرسنال

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النني يتحدث عن: سلاحيه للتأقلم سريعا وصديقه المقرب في أرسنال النني يتحدث عن: سلاحيه للتأقلم سريعا وصديقه المقرب في أرسنال

تحدث محمد النني نجم خط الوسط المصري لفريق أرسنال عن شيئين ساعداه في التأقلم سريعا مع الفريق اللندني.

محمد النني انضم لأرسنال قادما من صفوف بازل السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وقال النني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: "في أيامي الأخيرة مع بازل وحين علمت بانضمامي لأرسنال، عكفت على متابعة مبارياتهم في الدوري".

وأضاف "قبل انضمامي لأي فريق جديد دائما أكون حريصا على التأقلم سريعا معهم، ولذلك أدرسهم جيدا وأحفظ طريقة لعبهم".

النني أتبع "هدفي لم يكن مجرد الانضمام لأرسنال، لكن أن أصبح أحد عناصره الأساسية وأن أمثل مفتاح لعب هام للفريق، وقد ساعدني ذلك على التأقلم سريعا بالإضافة لنصائح أرسين فينجر مدربنا بطبيعة الحال بعد قدومي".

وعن صديقه المقرب في الفريق، قال محمد النني: "فرانسيس كوكيلين هو صديقي المقرب داخل الملعب وخارجه".

وأتم "أعتبره أحد أفراد عائلتي، فنحن خارج الملعب نقضي أوقاتا جيدة وداخل الملعب تكون مهمتنا هي تغطية أخطاء بعضنا، وهذه العلاقات بين اللاعبين تؤثر في وضعية الفريق بطبيعة الحال".

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