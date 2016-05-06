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5 طرق لقضاء يوم إجازة "صحى"

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5 طرق لقضاء يوم إجازة "صحى" 5 طرق لقضاء يوم إجازة "صحى"
هناك عدة طرق ليوم إجازة صحى منها القيام بعدد من التمارين الرياضية فى بداية اليوم وهناك بوجه عام مجموعة من النصائح تتخذ من الطعام والرياضة والممارسات اليومية طريقا للوصول إلى يوم الإجازة "الصحى" نذكرها على التوالى:

1 –لا تدع الفرصة تفوتك فى أكل الفاكهة: يمثل يوم الإجازة فرصة هائلة للتمتع بأنواع مختلفة من الطعام فى ظل تزايد الضغوط اليومية التى تجعل الإنسان غير قادر على تنويع مصادر طعامه بالاكتفاء

بالوجبات السريعة..فى يوم إجازتك لا تنس تناول الفاكهة


>2 – الأكل "الكويس": فى يوم الإجازة عليك أن تهتم بطعامك..كل واستمتع بأكلاتك المفضلة
>3- الاسترخاء: الاسترخاء يمثل فرصتك الأخيرة فى الحصول على الراحة ففى الغد هناك يوم عمل آخر

ينتظرك...استرخ بذمة وضمير


>4- الرياضة: ممارسة الرياضة من الأشياء التى نعرف جميعنا أنها مطلوبة لكننا لا نؤدها..هناك يوم

إجازة والرياضة تهذب النفوس وتحسن الطاقة الداخلية للجسم


>5- الابتعاد عن كافة ضغوط العمل: إنه يوم الإجازة...وهل هناك ما هو أهم...لا تتكلم فيما يخص العمل ولا تفكر فى الشغل...يوم الإجازة مهم لمغادرة توترات الوظيفة

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