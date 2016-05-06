كواليس حلقة «القرموطي» مع مفيد فوزي في رمضان

كتبت- إنجي لطفي:

سجل الإعلامي مفيد فوزي مقدم برنامج “اسمحلي” على شاشة ” cbc”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حلقة مع الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج “مانشيت” المذاع على قناة “اون تي في”.

وتحفظ القرموطي، خلال الحلقة المقرر إذاعتها في شهر رمضان، على الإجابة على أسئلة تتعلق بالإعلاميين المفضلين وغير المفضلين مشاهدتهم لديه، كما تحفظ على ذكر ماهي الحكومات الأضعف على مدار السنوات الماضية، لاسيما وأنه أكد أن الدكتور عاطف صدقي أفضل رئيس الوزراء عاصره.

واتفق القرموطي مع مقدم البرنامح على أنه من المشروع أن يحاكم حسني مبارك على فترة حكمه بعد قيام ثورة يناير على النظام بعيدا عن إهانته.

كما تم مواجهة القرموطي خلال الحلقة بسؤال مااذا كان هناك تدخلا من جانب أي مسئول في الدولة بشأن مايتم تناوله في البرنامج؟، وأجاب قائلا : “لا مالك القناة ولا حاكم البلاد سبق وأن تدخل ولو حتى بمكالمة هاتفية في تعديل أو توجيه أي شئ في البرنامج وهو ما يؤكد أن السقف المتاح في البرنامج يتوافق تماما مع سقف الدولة المصرية.