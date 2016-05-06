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انفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق مأرب اليمنية

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انفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق مأرب اليمنية انفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق مأرب اليمنية

ارشيفية

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، بأحد أسواق مدينة مأرب، فيما شهدت مدينة تعز اشتباكات وتبادلا للقصف بين القوات الشرعية وقوات المتمردين.

ودارت اشتباكات في المدينة وتبادل للقصف بين القوات الموالية للشرعية وميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق.

وتركزت الاشتباكات في منطقة ثعبات باستخدام الرشاشات، وامتدت الاشتباكات إلى المناطق المحيطة باللواء 35 غربي المدينة.

واندلعت اشتباكات عنيفة عقب هجوم للمتمردين على مواقع المقاومة في الوازعية، وأسفرت المواجهات عن مقتل أحد رجال المقاومة وعدد آخر من المتمردين.

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