4 خلطات طبيعية للتخلص من حب الشباب

لا ترتبط مشكلة الحبوب بعمر محدّد أو وقت معيّن من العام، إذ قد نعاني منها جميعًا بسبب بعض الأطعمة والتغيّرات الجويّة والتغيّرات الهرمونية داخل الجسم.

ودائمًا ما تتمثل أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من حبّ الشباب في العلاجات المنزلية البسيطة، التي لا تحتوي على موادّ كيميائية ضارّة بالبشرة؛ ولضمان فعالية هذه المكوّنات، عليك استخدامها من جهة، مع الحفاظ على روتين خاصّ بالعناية بالبشرة من الخارج، ونظام غذائي صحي من جهة أخرى.

وها هي أبرع العلاجات المنزلية التي ستساعدك على التخلّص من حبّ الشباب:

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1.الكركم: يحتوي الكركم على مركّب مضاد للالتهابات؛ ولذلك يقوم بالتخفيف من حب الشباب، لأنه بمنزلة المطهّر الطبيعي. وكلّ ما عليك فعله للاستفادة منه هو إضافة القليل من الماء إلى ملعقة من مسحوق الكركم ومزج المكوّنات حتى تحصلي على عجينة. ضعي العجينة فوق الحبوب لمدّة ساعة، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الدافئ. كرّري هذا الأمر يوميًّا لبضعة أيام للتخلص من حب الشباب.

2.خلّ التفاح: يعتبر من العلاجات الفعّالة للتخلص من حب الشباب؛ فهو يساعد على التخلّص من الزيوت الزائدة في البشرة، والتي تسبّب ظهور الحبوب، كما أنه يساعد على تطهير البشرة واستعادة توازنها. كلّ ما عليك فعله هو خلط كميّة متوازنة من الخلّ والماء، ثمّ وضعها على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة. ضعيها على أمكنة الحبوب، واتركيها لربع ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

3.صودا الخبز: هو عنصر فعّال للتخلّص من حب الشباب، لأنه يساعد على التخلص من حب الشباب وإزالة خلايا الجلد الميتة. كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من صودا الخبز مع عصير الخيار للحصول على عجينة رقيقة. ضعي العجينة على أمكنة الحبوب، واتركيها لبضع دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، قبل ترطيب بشرتك بالمرطّب الخاص بك؛ كرّري ذلك مرتين أسبوعيًّا على الأقلّ.

4.زيت اللافندر: يساعد زيت اللافندر على تقليل الالتهابات والألم، كما أنه يساعد على تقليل ندوب البشرة. كلّ ما عليك فعله هو وضع زيت اللافندر على منطقة الحبوب مرتين أو أكثر يوميًّا، كما يمكنك خلط قطرات من زيت اللافندر مع المطهّر الخاص بك، واغسلي بشرتك به مرتين يوميًّا.