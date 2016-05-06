"الحجر البيطرى" بأسوان يفرج عن شحنة تضم 2900 جمل قادمة من السودان

أفرجت سلطات الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان اليوم عن شحنة تضم حوالى 2900 رأس من الجمال الحية القادمة من السودان عن طريق معبرأرقين البرى.

وجاء الإفراج بعد أن تم التأكد من أن رسالة الجمال التى استقبلها الحجر البيطرى بأبو سمبل منذ يومين تقريبا خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، وجار تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية بمعرفة الجهات المختصة.

محافظ أسوان يطمئن رئيس مجلس النواب على شحنة الجمال السودانية

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