رئيس الهيئة القومية للأنفاق: بدء تحويلات مرافق مترو شارع الهرم

أعلن اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق بدء تحويلات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الممتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مارا بشارع الهرم حتى محطة الفسطاط بطول حوالى 19 كـــم وعدد 17 محطة.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" إن شركة مختار إبراهيم للمقاولات بدأت فى تحويلات المرافق على طول مسار المرحلة الأولى بالخط الرابع، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع عرض أعمال الاستشارات الخاصة بهذه المرحلة مع مجموعة شركات يابانية المتقدمة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه بمجرد اختيار الاستشارى سيتم طرح مناقصة بين الشركات اليابانية لاختيار الشركة التى ستتولى أعمال تنفيذ وحفر هذه المرحلة التى يمول تنفيذها الجانب اليابانى بقيمة 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر.

رئيس "القومية للأنفاق" يعلن تلقى عرض كورى لتمويل وتنفيذ الخط الخامس للمترو.. طارق جمال الدين: حكومة كوريا قدمت عرضا رسميا لتنفيذه عبر شركاتها.. ويؤكد: نعد الدراسات والتصميمات ومسار خط المترو

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