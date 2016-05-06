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روسنفت الروسية: سلمنا مصر أول شحنة غاز مسال من اتفاق أغسطس 2015

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روسنفت الروسية: سلمنا مصر أول شحنة غاز مسال من اتفاق أغسطس 2015 روسنفت الروسية: سلمنا مصر أول شحنة غاز مسال من اتفاق أغسطس 2015
قالت شركة روسنفت الروسية اليوم الجمعة إنها سملت أولى شحناتها من الغاز الطبيعى المسال.

وذكرت شركة النفط العملاقة أنه تم نقل الشحنة إلى ميناء العين السخنة فى إطار اتفاق جرى التوصل إليه فى أغسطس 2015.

ولا تنتج روسنفت الغاز الطبيعى المسال بنفسها وهذه الشحنة هى باكورة أنشطتها فى تجارة الغاز المسال. وقالت روسنفت إنه تم شراء الشحنة من السوق الفورية العالمية.


>- مصر تستورد أول شحنة غاز مسال من "روسنفت الروسية" فى مايو الجارى

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مصر 365

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