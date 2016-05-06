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وفد عسكرى روسى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين

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وفد عسكرى روسى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين وفد عسكرى روسى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين
غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، وفد عسكرى روسى برئاسة "أليكساندر فومين" الممثل الشخصى لرئيس الاتحاد الروسى للتعاون العسكرى الفنـى ومدير الهيئة الفدرالية الروسية، متوجها بطائرة خاصة إلى قبرص بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها دعم التعاون العسكرى مع .

والتقى "فومين" خلال زيارتة للقاهرة مع عدد من المسئولين سبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا خاصة فى مجالات التدريب المشترك والتسليح والتصنيع.


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مصر 365

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