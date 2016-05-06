نيابة شبرا الخيمة تأمر بحبس مالك عدلى 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر

أمر حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.

ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة إليه أمام نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أى أحراز فى القضية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة، فأصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

نيابة شبرا الخيمة تبدأ التحقيق مع مالك عدلى فى "التحريض على التظاهر"

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>القبض على مالك عدلى وزيزو عبده داخل شقة فى شارع 9 بالمعادى

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هاشتاج "مالك عدلى" تريند على"تويتر" عقب القبض عليه بالمعادى

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