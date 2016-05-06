بالأسماء.. 168 حاجاً فى قرعة الجمعيات بـ"تضامن الأقصر"

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الأقصر أسماء الفائزين بقرعة الحج بنظام الجمعيات، وبلغت أسماؤهم 168 مواطناً، بينهم 117 حاجا أساسيا و51 احتياطيا، حسبما أعلنت زينب على وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر.

وأضافت وكيلة وزارة التضامن بالأقصر، أن المديرية انطلقت فى إخطار الفائزين لتجهيز الأوراق الخاصة بهم وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتوريد 35 ألف جنيه، وأن عدد الفائزين بقرعة الجمعيات على مستوى المحافظات بلغ 10000 حاج من أصل 97 ألفا تقدموا للقرعة، وتم استبعاد من لا يمتلك بطاقة شخصية سارية، وكذلك من تقدم لأكثر من جهة "مثل جمعيات أخرى وقرعة الداخلية وغيرها"، وأيضا من سبق له الحج بمدة تقل عن 5 سنوات.

وجاءت قائمة الأسماء كالتالى:-

>الحجاج الأساسيون ببندر الأقصر كل من: (عايدة مين علام همام – محمد بسطاوى أبو الحمد سليمان، سعاد محمد محمد جبر – محمد حسين احمد مكى – عطيتو الدمرانى السمان محمد – بخيته سرى عطيتو يوسف – زينب محمود إسماعيل إمام – منال أحمد خليل حمد الله – سعاد عباس محجوب خليل - عياد سهرى عبد الله سيد – ليلى محمد أبو الفضل عبد النعيم – جندية عبد الصادق عمر حسين – نجاح إبراهيم سيد ميرغنى – عفاف محمود أحمد أبو زيد – حمدا سيد أحمد طاهر – محمد الرشيدى عبد الحاكم – سعاد الرشيدى عبد الحكم – على محمد عبد الحكم).

أما الاحتياطيون فهم كل من: (ولاء عبد المنعم أبو الحسن – أحمد مصطفى كامل – الحسناء عبد الرحيم محمود – ألطاف عبد الراضى مصطفى – حسن احمد حسن إسماعيل – غادة عبد اللطيف محمد – أمل أحمد حسن إسماعيل – محمد سيد حامد محمد – سون عبد الغنى أحمد محمد – ساكته أحمد محمد خليفه – شادية حجاجى أحمد عبد الله – عبد القادر عبدة الشرقاوى سليم – علاء الدين عبدة الشرقاوى – أحمد مأمون محمود على – نور محمد أحمد محمد – عربى عبد المطلب جاد الرب – خدية ربيع عباس – محمد النوبى إبراهيم – نادية بسطاوى عبد الجواد – حسنة بدى امين – بدوى عبد السميع متولى – تقية محمود سليم – اسماعيل عبد العاطى عبد السلام – ناهد محمد عبد الله – عبد الله محمود امين – عبد المحسن مغازى محمد – ناصر حسن مصطفى – فوزية كريم يس – محمد احمد على ابراهيم – بخيتة طه العدوى – عبد الفتاح محمد على - فهيمة محمود عبد الله – منى عثمان ابو العلا).

أما الحجاج الأساسيون فى مدينة إسنا هم كل من: (رقية جاد محمود – مريم محمد عفيفى – سيدة حسين إبراهيم – عائشة عبد الفتاح محمد – فريال أبازيد محمود – عبد الله سنوسى رمضان – فاطمة أبو الحسن أحمد – محمد بشارى عبد الراضى – فاطمة عبد النعيم رضوان – سعد الدين مكى حسن – ناهد عبد المعطى أبو بكر – النوبى عباس على – سيدة موسى محمد – زينب السمانى محمود – نصر الدين محمد الصادق – مفيدة الدسوقى حسين – أحمد عبد الباسط سعد – هناء أمين جاد – فوزية أمين جاد – زينب صديق فراج – امانى الامير موسي).

أما الاحتياطيون بإسنا فهم كل من: (محمد سعد مكى – سعدية أحمد صالح – أبو الفصل فضل الله حسانين – فاطمة محمود احمد – البكرى الصغير قناوى – رضا عباس أحمد – رابعة محمد السايح – عبد الله محمد عبد الجليل – زينب عبد الرحيم محمد – عمرو عبد الحارث عبدة – جهاد عبد الوهاب إبراهيم – إنعام السيد أحمد – مدحت حسن بكرى – زينب فريد احمد – حسين احمد حسين – أمينة محمد حسين – محمد عبد العال محمد).

أما الحجاج الأساسيون فى مدينة أرمنت فهم كل من: (اعتماد السايح حسنين – أبو الحسن محمد عبد العال – رضيانة محمود عبد الرحمن – عديلة عبد الله على – عبد القادر أحمد مفتاح – هادية عبد الله الشاطر – مصطفى محمد الطاهر – نجاح أبو المجد على – ياسر عبد الرحيم محمد – زينب عبد الوهاب جاد الرب – آمنة عبد الله الشرقاوى – عبدة رضا العزب – فاطمة محمد على – احمد بسطاوى عبد الغفار – سعدية عطا عبد النعيم – سيد حسين أبوالوفا).

أما الاحتياطيون فهم كل من (محمود نوبى محمد عثمان – سعاد قرين عمر نصر – محمد حسين شرقاوى – أحمد محمد حسين شرقاوى – وليد النوبى العادلى – سعاد زكى أحمد).

وفى إدارة البياضية شملت قائمة الحجاج الأساسيين كلا من: (مصطفى عبد الفتاح خليل بدر – محمود عبد الوهاب رشيدى – نفيسة بغدادى عبد القادر – عبد الله كامل أحمد – حسن عبد الوهاب حامد – محمد زكى صديق – إيمان عبد اللطيف صديق)، أما الاحتياطيون فهم كل من: (أحمد عبود حسن – سهير عبد القادر محمد – مدحت رمضان صادق – سعدية محمد على).

وفى إدارة الزينية شملت قائمة الحجاج الأساسيين كلاً من: (هانم أحمد محمد – مصطفى فاروق أحمد – محمد الطاهر محمد – حسين سيد حسين – احمد اعوض الصغير – بخيتة أحمد الصغير – خيرية سالم على)، أما الاحتياطيين بالزينية هم كل من (محمود خديوى على – إيمان عبد الراضى محمد – احمد ياسين ادم – هناء راشد احمد)، أما الحجاج الأساسيون فى مدينة الطود فهم كل من (نوبية إبراهيم على – حسين أحمد إبراهيم – أحمد الطيب محمد – عاشة أحمد الطاهر – إسماعيل أحمد بغدادى – سيدة أحمد محمود – شوقى أحمد توفيق – سيدة سعدى سليم – النوبى سيد محمود – نقية عبد الرحمن عبد الحكيم)، أما الاحتياطيون بالطود فهم كل من: (عبد الله مصطفى أحمد – أحلام محمد ابو المجد – محمد عبد الله على – النجار مكى محمد).

أما فى إدارة القرنة فقد شملت قائمة الحجاج الأساسيين كلا من (محمد حسن عبد الواحد – خيرى ابراهيم بصرى – كريمة الطاهر حسن – محمد على هاشم – كليوباترا صبحى محمد – إنشراح محمد عبد الرحيم – حسن محمد حسن محمد – أحمد محمود موسى – جهاد حمزة يوسف – انتصار خليفة محمود – محمود نور محمود – فوزية نور محمود – عبد الرافع أحمد محمد – أحمد محمد طايع – نصرة محمد عبد الراضي)، أما الاحتياطيون بالقرنة فهم كل من (أحمد النحاس حسن – محمد هاشم حسن – نفيسة محمد حسن – حسن أحمد عطية – تسريح محمد الصافى – حميدة محمد الصافى).

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