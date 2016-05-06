شرطة مكة : استشهاد رجل أمن بعد تعرضه لاطلاق نار من مصدر مجهول

استشهد رجل أمن سعودى إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مصدر مجهول بمنطقة مكة المكرمة، حيث وقال الناطق الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة فى تصريحات اليوم الجمعة إن العريف "خلف لافى الحارثى" تعرض مساء أمس الخميس لإطلاق نار من مصدر مجهول وهو يؤدى مهامه فى مركز شرطة القريع بمنطقة مكة المكرمة ما نتج عنه استشهاده".

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الضبط الجنائى للجريمة التى لا تزال محل المتابعة الأمنية تمهيدا لكشف ظروفها وملابساتها وتحديد هوية من تورط فيها والقبض عليه.

>كانت الداخلية السعودية أعلنت أمس مقتل أربعة إرهابيين فى عملية أمنية بمكة المكرمة وضبط اثنين أخرين بجدة.

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