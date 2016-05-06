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القبض على عاطل بحوزته حشيش وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بالوادى الجديد

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القبض على عاطل بحوزته حشيش وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بالوادى الجديد القبض على عاطل بحوزته حشيش وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة بلاط بالوادى الجديد، بقيادة الرائد محمد ناجى رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل بحوزته قطعة حشيش وأقراص مخدرة، فى حملة أمنية بدائرة القسم، وتم تحريزها، وتحرر بها المحضر رقم 99 إدارى مركز شرطة بلاط لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطارا أمنيا إلى العقيد حمدى السيد مأمور مركز شرطة بلاط، يفيد بتمكن قوة شرطة من مباحث المركز، من ضبط "أحمد.أ.ع" 46 سنة عاطل، ومقيم محافظة أسيوط، وبحوزته قطعة حشيش وأقراص تامول مخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتم تحريزها، وتحرر بها المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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