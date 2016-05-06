قوات الاحتلال تشن غارة جوية على قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارات على قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيث قصفت موقعا لكتائب القسام جنوب القطاع، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذائف هاون من داخل القطاع.

واستهدفت الغارة نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة المحاذية للحدود، مضيفا أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على منطقة مفتوحة شرق مدينة خان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه شن غارة صباح الجمعة، على موقع تابع لحماس، ردا سقوط قذائف هاون على قوات إسرائيلية تعمل على الحدود مع القطاع المحاصر، دون وقوع إصابات.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على أهداف في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، أسفرت أحداها عن مقتل مسنة فلسطينية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قواته العاملة على الحدود مع غزة تعرضت إلى سقوط قذائف هاون 12 مرة، وذلك “بهدف منع الجيش من اكتشاف نفق حفرته حركة حماس”.

وأكدت حركة حماس التي تسيطر على القطاع وجود اتصالات من وساطات عربية ودولية لتهدئة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة.