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القبض على فلاح بحوزته 312 كبسولة أفيون فى أسيوط

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القبض على فلاح بحوزته 312 كبسولة أفيون فى أسيوط القبض على فلاح بحوزته 312 كبسولة أفيون فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على فلاج يتاجر فى المواد المخدرة وبحوزته 312 كبسولة من مخدر الأفيون، وذلك خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها ببعض مراكز أسيوط .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ع. أ. ه"، فلاح مقيم الغريب دائرة مركز ساحل سليم، بحوزته 312 كبسولة من جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار فى أسيوط.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.


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