إصابة عناصر تشكيل عصابى للسرقة فى اشباكات بالأسلحة النارية مع أمن القليوبية

شهدت منطقة عزبة الصفيح التابعة لمركز شرطة الخانكه بمحافظة القليوبية، اشتباكات بالأسلحة الآلية بين قوات الشرطة المدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وبين عناصر أخطر تشكيل عصابى تخصص أفراده فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، ما أسفر عن إصابة أخطر عناصر التشكيل ويدعى "سمير رأفت أبو زيد على" 28 سنة، عاطل، مقيم عزبة الصفيح بأبو زعبل دائرة المركز، بطلق نارى بالكاحل الأيمن والفخذ الأيمن، ونقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم تحت الحراسة اللازمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز الخانكة أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من: "إكرامى رأفت أبو زيد على" وشهرته "إكرامى رأفت" 38 سنة، عاطل، مقيم عزبة الصفيح دائرة مركز الخانكة السابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة بالإكراه "سرقة وسائل نقل"، و"سمير رأفت أبو زيد على" 28 سنة، عاطل، مقيم عزبة الصفيح - دائرة المركز، مصاب بطلق نارى بالكاحل الأيمن والفخذ الأيمن، و"محمد سعيد محمد عطا الله" 34 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، السابق اتهامه فى القضية رقم 13063 جنح قسم العبور لسنة 2015م "سرقة بالإكراه"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا سرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، المتهمين بناحية محل إقامتهم، وحال اقتراب القوات من المكان فوجئوا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم، ما حدا بهم مبادلتهم إطلاق النيران حتى أمكن السيطرة على المكان، وأمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبحوزتهما عدد 2 سلاح نارى بندقية آلية، و 4 خزن لذات السلاح، و108 طلقات من ذات العيار، و2 دراجة بخارية بدون لوحات "جارى فحصهما".

ونتج عن إطلاق الأعيرة النارية إصابة المتهم الثانى، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم تحت الحراسة اللازمة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وأقرا بأن الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهما المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

وجارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4163 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.

القبض على تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة فى القليوبية

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