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أستاذة صدر وحساسية: إعطاء الطفل الكورتيزون قبل النوم يسبب التقزم

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أستاذة صدر وحساسية: إعطاء الطفل الكورتيزون قبل النوم يسبب التقزم أستاذة صدر وحساسية: إعطاء الطفل الكورتيزون قبل النوم يسبب التقزم
صرحت الدكتورة فاطمة الهنيدى، أستاذ ورئيس قسم صدر الأطفال والحساسية بكلية طب القصر العينى، أن استخدام أدوية الكورتيزون مرات كثيرة تتسبب فى إصابة الأطفال بالتقزم ويرفع ضغط الدم ويسبب السكر ويزيد من الوزن ويسبب هشاشة العظام.

وأوضحت رئيس قسم صدر الأطفال والحساسية، أن البخاخة الكورتيزون الوقائية تتعامل مع الشعب الهوائية فقط ولا تدخل فى الدم لذلك يفضل استخدامها لدى الأطفال، لافتةً إلى أنه لا يجب التوقف عن استخدامها فجأة لكن بأمر الطبيب.

وتابعت الهنيدى، أن بخاخة الكورتيزون العلاجية تحتوى على كميات قليلة جداً من المادة الفعالة مقارنة بالأدوية التى تستخدم عن طريق الفم، لذلك فهى آمنة للأطفال، موضحة أن إعطاء الدواء الذى يحتوى على الكورتيزون قبل النوم يسبب كوارث أبرزها التقزم وضعف النمو لأن هرمون النمو يفرز عند النوم.


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