تحرير 60 رهينة لدى طالبان فى مداهمة ليلية لقوات الكوماندوز الأفغانية

تمكنت قوات العمليات الخاصة للجيش الوطنى الأفغانى من تحرير 60 مختطفا خلال مداهمة ليلية شنتها القوات فى إقليم هلمند الجنوبى استهدفت سجن يديره مقاتلى حركة طالبان.

وأصدرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس بيانا يفيد بأنه تم إجراء هذه الغارة الليلة الماضية فى منطقة ناوزاد المضطربة.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن البيان، أنه تم إطلاق سراح 60 شخصا كانوا مختطفين لدى طالبان فى عملية عسكرية أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة 3 أخرين.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 10 دراجات نارية تابعة للمسلحين ومصادرة كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء العملية الأمنية.

ولم تكشف وزارة الدفاع الأفغانية عن مزيد من المعلومات بشأن سقوط ضحايا من القوات الأفغانية خلال الغارة، وقالت إنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول العملية فى وقت لاحق.

>ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية بما فى ذلك مقاتلو طالبان على هذا التقرير حتى الآن.

يشار إلى أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية كثفت غاراتها الليلية التى تستهدف مقاتلى طالبان فى الاقاليم المضطربة خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذى يراه خبراء العمليات بأنه حقق نتائج إيجابية فى الحد من أنشطة تمرد المسلحين.