الطيران الإسرائيلى يشن غارة على جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات

شن الطيران الحربى الإسرائيلى غارة جديدة صباح اليوم الجمعة ، على خان يونس جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت منطقة مفتوحة ببلدة خزاعة شرق خان يونس دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وفى ساعات الفجر، أطلقت المدفعية الإسرائيلية ثلاث قذائف شرق رفح جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات.

و من ناحيته قال الناطق باسم جيش الاحتلال إن طائرات سلاح الجو قامت اليوم بضرب هدف تابع لحركة حماس فى جنوب قطاع غزة ردا على حوادث اطلاق النار التى نفذت فى الأيام الأخيرة من قبل الحركة مستهدفة قوات الجيش التى كانت تهم بمهام أمنية بالقرب من الجدار الأمنى.

وكانت وسائل الإعلام العبرية ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعرضت لإطلاق نار وقذائف هاون اليوم بالقرب من الجدار الشائك جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيعقد اجتماعا صباح اليوم لبحث تدهور الأوضاع والتصعيد على حدود قطاع غزة.

واستبق وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون اجتماع "الكابينيت" بالقول فى تصريحات صحفية أمس "لن تثنينا تهديدات حركة حماس وسوف نستمر بالعمل للكشف عن انفاق غزة"، مضيفا "بأن الجيش الإسرائيلى سوف يرد على كل عملية اطلاق نار من قطاع غزة نحو قواته أو أى قصف نحو إسرائيل".

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