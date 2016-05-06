إصابة 4 من عائلة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس

أصيب 4 مواطنين من عائلة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة، وقامت سيارات إسعاف السويس بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بالكيلو 56 بطريق السويس- القاهرة وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر أمنى، إن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامى للسيارة الملاكى، مما تسبب فى تعرضها للانقلاب بالطريق.

وأكد مصدر طبى، أن المصابين هم أفراد عائلة واحدة وتم إجراء الإسعافات لهم بمستشفى السويس العام.

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