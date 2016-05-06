أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط راكب عمانى حاول تهريب 160 ألف جنيه بمطار القاهرة الدولى

Google+ Print
ضبط راكب عمانى حاول تهريب 160 ألف جنيه بمطار القاهرة الدولى ضبط راكب عمانى حاول تهريب 160 ألف جنيه بمطار القاهرة الدولى
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب خليجى حاول تهريب 160 ألف جنيه أثناء سفره إلى سلطنة عمان مخالفا قانون انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط العمانية والمتجهة إلى مسقط اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الراكب "س . ا" خليجى، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتح الحقيبة تم العثور على 160 ألف جنيه مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى تسمح للراكب بإصطحاب خمسة آلاف جنيه فقط، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.


>- رئيس الأركان الكينى يغادر القاهرة عائدا لبلاده
>

- القبض على عاطل أوهم شابين بقدرته على تعيينهم فى المطار مقابل 20 ألف جنيه
>

- وزير الكهرباء يعود للقاهرة بعد زيارته لندن للقاء مسؤولين فى مجال الطاقة المتجددة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365