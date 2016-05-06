ضبط راكب عمانى حاول تهريب 160 ألف جنيه بمطار القاهرة الدولى

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب خليجى حاول تهريب 160 ألف جنيه أثناء سفره إلى سلطنة عمان مخالفا قانون انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط العمانية والمتجهة إلى مسقط اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الراكب "س . ا" خليجى، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتح الحقيبة تم العثور على 160 ألف جنيه مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى تسمح للراكب بإصطحاب خمسة آلاف جنيه فقط، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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