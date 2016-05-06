للمرأة.. 5 مؤشرات تدل على تعرضك لمستويات عالية من الإجهاد

إذا كنتِ تتعرضين إلى الكثير من الإجهاد فى حياتك اليومية، فهذا يعد واحدا من أسوأ الأشياء التى تؤثر على صحتك، مما ينتج عنه مضاعفات تؤثر على جميع أجزاء الجسم.

وفى هذا الإطار ذكر الموقع الهندى "بولد سكاى" مؤشرات تظهر على المرأة تدل على تعرضها لمستوى عالٍ من الإجهاد، وتتضمن هذه المؤشرات الآتى:

1- إذا كانت الصحة الجسدية جيدة وتجد صعوبة فى الحمل، ربما يكون التعرض لمستوى عالٍ من الإجهاد والتوتر هو المسئول عن تأخر الحمل.

>2- عدم انتظام فترة الطمث: عدم انتظام الدورة الشهرية واحدة من العلامات التى تتأثر بشدة من الإجهاد، ومن الضرورى ملاحظة مزاجك وعاداتك عند تاريخ حدوث الطمث.

>3- حب الشباب: إذا كنت تلاحظين ظهور مفاجئ من حب الشباب فى جميع أنحاء الجسم، من الممكن أن يكون ذلك نتيجة الحساسية أو الإجهاد والتوتر، كما أنه يؤثر أيضا على نوعية البشرة.

>4- آلام الصدر: ألم الصدر هو الشىء الوحيد الذى لا ينبغى تجاهله.

>5- لا تستطيعين التحكم فى مستوى ضغط الدم المرتفع، الذى يمكن أن يعرضك للسكتة الدماغية أو أزمة قلبية عند التعرض لمستويات عالية من التوتر والإجهاد.

- تعرض المرأة للإجهاد العاطفى والبدنى يصيبها بمرض السكر

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