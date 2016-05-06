وزير النقل اليمني : نسعى لتشغيل مطار عدن بالكامل في الفترة القادمة

قال المهندس طارق عبده مدير مطار عدن الدولي، بأن استئناف رحلات طائرات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن لا يعني تشغيل كامل للمطار .. وقال إن وزارة النقل تسعى إلى تشغيله بشكل كامل خلال الفترة القادمة بعد انتهاء عمليات الترميم والتأهيل.

وأوضح مدير مطار عدن، أن شركات الطيران الدولية الأخرى لن تقوم بتسيير رحلات إلى المطار إلا بتأهيل المطار وإعادة ترميمه بشكل كامل .. مشيرا إلى أن أعمال الترميم تسير بصورة سريعة.

وقال في تصريح لصحيفة “عدن الغد” اليوم الجمعة، إن إعادة تشغيل طيران اليمنية لرحلاته إلى عدن خطوة إيجابية .. مشيرا إلى أن اليمنية ستقوم برحلتين أسبوعيا.

وكان مطار عدن قد استأنف أمس رحلاته الجوية باستقبال طائرة الخطوط اليمنية القادمة من عمان وعلى متنها مراد الحالمي وزير النقل وعدد كبير من الجرحى الذين تم علاجهم في الأردن وذلك بعد قيام دولة الإمارات بإجراء صيانة كاملة وإعادة تأهيل وبناء المطار من الأضرار التي لحقت به بسبب الحرب من قبل مليشيات الحوثيين وصالح على عدن وتم إصلاح المدرج وصالات الوصول والمغادرة ومده بمعدات حديثة خاصة بالملاحة الجوية وبرج المراقبة.

وقد أشاد وزير النقل بجهود الإمارات التي أدت إلى إعادة الملاحة الجوية للمطار .. وأوضح أن هناك خطة يمنية إماراتية تم التنسيق لها بين الجانبين أدت لتأمين مطار عدن.