أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير النقل اليمني : نسعى لتشغيل مطار عدن بالكامل في الفترة القادمة

Google+ Print
وزير النقل اليمني : نسعى لتشغيل مطار عدن بالكامل في الفترة القادمة وزير النقل اليمني : نسعى لتشغيل مطار عدن بالكامل في الفترة القادمة

مطار عدن

قال المهندس طارق عبده مدير مطار عدن الدولي،  بأن استئناف رحلات طائرات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن لا يعني تشغيل كامل للمطار .. وقال إن وزارة النقل تسعى إلى تشغيله بشكل كامل خلال الفترة القادمة بعد انتهاء عمليات الترميم والتأهيل.

وأوضح مدير مطار عدن، أن شركات الطيران الدولية الأخرى لن تقوم بتسيير رحلات إلى المطار إلا بتأهيل المطار وإعادة ترميمه بشكل كامل .. مشيرا إلى أن أعمال الترميم تسير بصورة سريعة.

وقال  في تصريح لصحيفة “عدن الغد” اليوم الجمعة، إن إعادة تشغيل طيران اليمنية لرحلاته إلى عدن خطوة إيجابية .. مشيرا إلى أن اليمنية ستقوم برحلتين أسبوعيا.

وكان مطار عدن قد استأنف أمس رحلاته الجوية باستقبال طائرة الخطوط اليمنية القادمة من عمان وعلى متنها مراد الحالمي وزير النقل وعدد كبير من الجرحى الذين تم علاجهم في الأردن وذلك بعد قيام دولة الإمارات بإجراء صيانة كاملة وإعادة تأهيل وبناء المطار من الأضرار التي لحقت به بسبب الحرب من قبل مليشيات الحوثيين وصالح على عدن وتم إصلاح المدرج وصالات الوصول والمغادرة ومده بمعدات حديثة خاصة بالملاحة الجوية وبرج المراقبة.

وقد أشاد وزير النقل بجهود الإمارات التي أدت إلى إعادة الملاحة الجوية للمطار .. وأوضح أن هناك خطة يمنية إماراتية تم التنسيق لها بين الجانبين أدت لتأمين مطار عدن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا