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«البنتاجون» يؤكد مقتل قيادي في داعش وزوجته في غارة للتحالف بسوريا

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«البنتاجون» يؤكد مقتل قيادي في داعش وزوجته في غارة للتحالف بسوريا «البنتاجون» يؤكد مقتل قيادي في داعش وزوجته في غارة للتحالف بسوريا

أعلن بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون”، مقتل القيادي في تنظيم داعش “ابو اسعد السوداني” وزوجته في غارة جوية شنتها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالقرب من مدينة الباب الواقعة شمال سوريا.

وقال كوك في تصريحات صحفية،  ان قوات التحالف شنت غارة جوية يوم 22 ابريل الماضي استهدفت السوداني المعروف باسم ابو عيسى الامريكي مؤكدا مقتله وزوجته “شادي جبار خليل محمد” والمعروفة باسم ام عيسى الامريكية.

وأضاف كوك،  ان السوداني شارك في التخطيط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا مشيرا الى ان السوداني وزوجته وهي استرالية كانا من المسئولين عن تجنيد العناصر المقاتلة الاجنبية بهدف القيام بهجمات ضد المصالح الغربية.

واوضح المسئول الأمريكي، ان مقتل السوداني وزوجته اراح مسئولين نشيطين في تجنيد العناصر الاجنبية الذين يسعون الى الاضرار بالمصالح الغربية. واضاف كوك ان الغارة تساهم ايضا في الحد من قدرات تنظيم داعش على تدبير هجمات ضد دول خارجية.

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