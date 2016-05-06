الخارجية الأمريكية: نسعى الى تحقيق وقف اطلاق نار دائم في سوريا

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر، ان الولايات المتحدة تسعى الى تحقيق وقف لاطلاق النار بصورة دائمة في مختلف انحاء سوريا.

وردا على سؤال حول ما اعلنه النظام السوري ان اتفاق وقف الاعتداءات في حلب سيستمر لمدة 48 ساعة فقط، قال تونر في تصريحات صحفية ان الولايات المتحدة ترغب في ان يكون مفتوحا.

واشار الى أن واشنطن تجري حاليا جهودا في محاولة لتمديد العمل بالاتفاق الى ما بعد الثماني والاربعين ساعة.. لافتا إلى ان اتفاق وقف اطلاق النار في اللاذقية وشرق الغوطة بدأ ايضا بمهلة زمنية محددة ثم تم تمديده.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس بشار التي قال فيها في برقية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن انه لن يقبل باقل من تحقيق انتصار واضح على عناصر المعارضة في حلب وشمال سوريا، قال تونر انه ليس امرا مفاجئا ان يقول بشار ذلك ويتعهد بما وصفه بسحق العدوان.

وتابع ان بشار هو المسئول عن الغارات الجوية التي استهدفت احدى مستشفيات الاطفال في الاسبوع الماضي وشن هجمات ضد الشعب السوري.

ودعا المسئول الامريكي روسيا الى الرد بصورة عاجلة على تصريحات الرئيس السوري والتي وصفها بانها “غير مقبولة.” واكد انه ينبغي ان تمارس روسيا ضغوطا على النظام السوري للالتزام باتفاق وقف الاعتداءات.

وقال تونر انه اذا كان النظام السوري يعتقد انه يستطيع فرض حل عسكري لما يحدث حاليا في سوريا فهو واهم وعليه ادراك ذلك. وحذر من انه اذا لن يستطيع الجانب الروسي التأثير على النظام السوري لتغيير من هذا السلوك ووقف الاعتداءات، ستعود الامور الى ما كانت عليه قبل ابرام اتفاق وقف الاعتداءات وقبل بدء العملية السياسية والمفاوضات. وطالب تونر النظام والمعارضة السورية بالالتزام بالتوصل الى مرحلة انتقالية.