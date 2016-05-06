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إقلاع 10 رحلات بالون طائر تقل 169 سائحا لمشاهدة المناطق الأثرية بالأقصر

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إقلاع 10 رحلات بالون طائر تقل 169 سائحا لمشاهدة المناطق الأثرية بالأقصر إقلاع 10 رحلات بالون طائر تقل 169 سائحا لمشاهدة المناطق الأثرية بالأقصر

قال الكابتن أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء مدينة الأقصر، شهدت فجر اليوم الجمعة، إقلاع 10 رحلات بالون طائر تابعة لـ 6 شركات سياحية مختلفة، أقلت 169 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك للاستمتاع بمشاهدة المناطق السياحية والأثرية بالبر الغربي للمدينة.

وأضاف عبود – في تصريحات اليوم الجمعة – أنه من المتوقع زيادة عدد رحلات البالون الطائر خلال الأيام المقبلة، نظرا لزيادة رحلات الشارتر والطيران المباشر من اليابان وألمانيا، بالإضافة إلى الزوار المصريين.

يذكر أن مطار الأقصر الدولي كان قد استقبل مساء أمس الخميس ما يقرب من 600 سائح ألماني على متن 4 رحلات “شارتر” من ألمانيا للأقصر، وذلك لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي للمحافظة.

أ ش أ

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