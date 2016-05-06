3 نصائح تساعدك على إتمام "الريجيم".. الرشاقة محتاجة إرادة

مع النظام الغذائى الذى يعتمد على الوجبات السريعة عالية السعرات الحرارية وقلة الحركة تتراكم الدهون فى منطقة البطن مكونة الكرش ، وهى منطقة يصعب التخلص منها بسهولة وتحتاج إلى مجهود كبير.

ويقدم الموقع الأمريكى " MENSFITNESS" نصائح جديدة تساعدك على تخسيس الكرش بطريقة أفضل، وهى..

نظام رياضى مختلف يساعد فى رجيم الكرش..

>تعتمد فكرة النظام الرياضى المختلف على خدعه تقوم بها على الدهون المتراكمة فى منطقة البطن، وهى القيام بأحد تمارين البطن بحركات بطيئة ثم تسريع الحركة ثم تبطئ التمرين وهكذا حتى تنتهى منه.>السلطة بالعصائر الحمضية تساعد فى رجيم الكرش..>أظهرت الدراسات أن العصائر الحمضية مثل الخل والليمون تساعد فى حرق الدهون من الجسم، وقال عنهما العلماء إنهما يعملان على معدل شعورك بالجوع.>الالتزام بالثلاث وجبات الرئيسية يساعد فى رجيم الكرش..>والمقصود بها عدم حرمان جسمك من أحد الوجبات الرئيسية حتى لا يحتفظ الجسم بكل الدهون التى يحتوى عليه ويحرمك من حرق الدهون.

وصف الموضوع..

>رجيم الكرش يحتاج إلى إرادة حقيقية حتى تتخلص منه لأنها من أصعب المناطق التى يتراكم فيها الدهون، وهناك 3 نصائح تساعدك فى رجيم الكرش يمكن التعرف على تفاصيلها خلال السطور التالية.



>موضوعات متعلقة..

7 نصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن

>

عندك كرش؟.. وصفة مذهلة من الموز تخلصك من دهون البطن فى 7 أيام

>

>