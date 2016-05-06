وزير خارجية اليمنى يحذر من قصف قوات الحوثى وعلى عبد الله صالح للمدنيين بتعز

أكد عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ورئيس الوفد الحكومى لمشاورات الكويت أن كل المشاورات تتم بناء على المرجعيات المتمثلة فى قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح المخلافي، فى صفحته على تويتر أن الشرعية اليمنية وإسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية للمشاورات متمسكون بالمرجعيات وواهم من يعتقد حدوث تغيير فى موقفنا أو موقف المجتمع الدولي.

وقال وزير الخارجية إن المواقع التى تروج لتسوية صعبة وضغوط على الوفد الحكومى وتنسب ذلك لعضو فى الفريق تستحق السخرية والشفقة.. مؤكدا أنه لن يكون هناك إلا الالتزام بالمرجعيات.

وحذر رئيس الوفد اليمنى من أن ما يجرى فى تعز من قصف للمدنيين والذى يؤكد إجرام جماعة الحوثى وصالح سيكون له عواقب وخيمة على مسار السلام ما لم يلتزموا بوقف إطلاق النار.

وكانت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية قد حذرت من وجود تفاهمات بين الحوثيين والمبعوث الأممى للتوصل إلى حل بعيد عن قرارات مجلس الأمن بعد قبول الوفد الحكومى العودة للمشاورات وفى ضوء التسريبات التى نشرت رؤية ولد الشيخ للتوفيق بين الطرفين لحل الأزمة.

- وزير خارجية اليمن: تعليق مشاورات الكويت لحين وضع ضمانات لتطبيق وقف النار