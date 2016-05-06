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بالفيديو.. تمارين سهلة لتخسيس الأرداف فى المنزل خلال 15 دقيقة

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بالفيديو.. تمارين سهلة لتخسيس الأرداف فى المنزل خلال 15 دقيقة بالفيديو.. تمارين سهلة لتخسيس الأرداف فى المنزل خلال 15 دقيقة
تخسيس الأرداف من أكثر أماكن الجسم تراكما للدهون والتخلص من هذه أمر يصعب على الكثيرين بأنظمة التغذية الصحية أو بعمل الأكل بمفرده، وهو ما يصيب البعض باليأس خاصة النساء لحرصهن على الشكل والرشاقة دائما.

ويقدم الموقع الأمريكى "Fitness" مجموعة من التمارين البسيطة التى يمكن القيام بها فى المنزل عن طريق اتباعها لمدة 15 دقيقة فقط.

أهمية تمارين الإحماء..


>ينصح خبراء الرياضة على الموقع الأمريكى أهمية تمارين الإحماء لتسخين العضلات حتى تكون على استعداد للتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، بالإضافة إلى عدم الإصابة بالشد العضلى المؤلم.
>تمارين سهلة لتخسيس الأرداف..
>التمرين الأول يعتمد على الجلوس قرفصاء والوقوف مرة ثانية والجلوس وهكذا لمدة 25 ثانية، والتمرين الثانى نقف بخط مستقيم ثم نقدم القدم اليسرى وثنيها 90 درجة وكذلك القدم اليمنى نثنيها للخلف كما هو موضح ويستمر التمرين بتبادل بين القدمين، أما التمرين الثالث يكون بفتح القدمين ثم نثنى القدم اليسرى مع فرد القدم الأخرى على الجانبين ثم القدم اليمنى وهكذا.
>نصائح حول تمارين تخسيس الأرداف..
>ينصح خبراء الرياضة أثناء القيام بكل التمارين الرياضية اتباع الخطوات التالية..
>1. القيام بالتمارين قبل تناول الطعام فى الصباح أو بعد تناول الطعام بساعتين.
>2. تنظيم النفس أثناء القيام بالتمارين حتى لا نشعر بالإرهاق وعدم القدرة على التنفس.
>3. محاولة القيام بنفس الخطوات التى يقوم بها الكابتن وفى حالة عدم الاستطاعة لا تيأس ولكن تحاول فى اليوم التالى تنفيذ التمارين بشكل أفضل.
>4. تمارين الإحماء قد تكون مفيدة للجسم أكثر من التمرين نفسه لأنها تحافظ على العضلات من الشد.

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