الخارجية الأمريكية: نسعى إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم فى سوريا

صرح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بصورة دائمة فى مختلف أنحاء سوريا.

وردا على سؤال حول ما أعلنه النظام السورى أن اتفاق وقف الاعتداءات فى حلب سيستمر لمدة 48 ساعة فقط، قال تونر فى تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ترغب فى أن يكون مفتوحا.

وأشار إلى أن واشنطن تجرى حاليا جهودا فى محاولة لتمديد العمل بالاتفاق إلى ما بعد الثمانى والأربعين ساعة.. لافتا إلى أن اتفاق وقف اطلاق النار فى اللاذقية وشرق الغوطة بدأ ايضا بمهلة زمنية محددة ثم تم تمديده.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس بشار التى قال فيها فى برقية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتن انه لن يقبل باقل من تحقيق انتصار واضح على عناصر المعارضة فى حلب وشمال سوريا، قال تونر انه ليس امرا مفاجئا ان يقول بشار ذلك ويتعهد بما وصفه بسحق العدوان.

وتابع أن بشار هو المسئول عن الغارات الجوية التى استهدفت إحدى مستشفيات الأطفال فى الأسبوع الماضى وشن هجمات ضد الشعب السورى.

ودعا المسئول الأمريكى روسيا إلى الرد بصورة عاجلة على تصريحات الرئيس السورى والتى وصفها بانها "غير مقبولة." واكد انه ينبغى ان تمارس روسيا ضغوطا على النظام السورى للالتزام باتفاق وقف الاعتداءات.

وقال تونر انه اذا كان النظام السورى يعتقد انه يستطيع فرض حل عسكرى لما يحدث حاليا فى سوريا فهو واهم وعليه ادراك ذلك. وحذر من انه اذا لن يستطيع الجانب الروسى التأثير على النظام السورى لتغيير من هذا السلوك ووقف الاعتداءات، ستعود الامور إلى ما كانت عليه قبل ابرام اتفاق وقف الاعتداءات وقبل بدء العملية السياسية والمفاوضات. وطالب تونر النظام والمعارضة السورية بالالتزام بالتوصل إلى مرحلة انتقالية.

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