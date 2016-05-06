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البنتاجون يؤكد مقتل قيادى فى داعش وزوجته فى غارة للتحالف بسوريا

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البنتاجون يؤكد مقتل قيادى فى داعش وزوجته فى غارة للتحالف بسوريا البنتاجون يؤكد مقتل قيادى فى داعش وزوجته فى غارة للتحالف بسوريا

>واشنطن 6 مايو /أ ش أ/
>أعلن بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن مقتل القيادى فى تنظيم داعش "أبو أسعد السوداني" وزوجته فى غارة جوية شنتها قوات التحالف الدولى لمحاربة داعش بالقرب من مدينة الباب الواقعة شمال سوريا.

وقال كوك فى تصريحات صحفية، إن قوات التحالف شنت غارة جوية يوم 22 أبريل الماضى استهدفت السودانى المعروف باسم أبو عيسى الأمريكى، مؤكدا مقتله وزوجته "شادى جبار خليل محمد" والمعروفة باسم أم عيسى الأمريكية.

وأضاف كوك أن السودانى شارك فى التخطيط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، مشيرا إلى أن السودانى وزوجته وهى أسترالية كانا من المسئولين عن تجنيد العناصر المقاتلة الأجنبية بهدف القيام بهجمات ضد المصالح الغربية.

وأوضح المسئول الأمريكى، أن مقتل السودانى وزوجته اراح مسئولين نشيطين فى تجنيد العناصر الأجنبية الذين يسعون إلى الاضرار بالمصالح الغربية.

وبين كوك أن الغارة تساهم أيضا فى الحد من قدرات تنظيم داعش على تدبير هجمات ضد دول خارجية.
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مصر 365