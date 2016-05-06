10 وصفات للتغلب على التوتر العصبى



>الوصفات تشمل الكرة المطاط والطبخ

يمثل التوتر العصبى شكلا من أشكال العذاب النفسى الذى لا يغادر إنسانا فى الوقت الذى تبدو فيه كل تلك الأفكار التى ولدت للتغلب على التوتر العصبى كما لو أنها قديمة أو مستهلكة .

1- الكرة المطاط: الكرة المطاط تباع فى المتاجر وتمتص العصبية

2- مشاهدة مباريات كرة القدم: يساهم التواجد خلف الشاشات ومتابعة مباريات كرة القدم فى إخراج العصبية المكبوتة

3-الطبخ: يخرج الطبخ كثيرا من الطاقة فى شىء نافع

4- تنظيف المنزل : يخرج الكثير من الطاقة السلبية

5- الخروج فى النهار: يمثل الخروج فى النهار طاقة إيجابية كبيرة كما يساعد على مقاومة التوترات الداخلية

وصفات أخرى تشمل ممارسة الرياضة

6 - ممارسة الرياضة : تمثل الحركات الرياضية فى كثير من الراحة ومقاومة التوتر

7- الاسترخاء : تمثل بعد التمارين التى تقوم فكرتها على الاسترخاء فى مقاومة التوتر

8 - اليوجا: التعامل مع هذه الممارسة الروحية يقدم كثيرا من الراحة الداخلية

9 - الكتابة : تفرغ التوترات والكبت الداخلى

10- القراءة لها دور السحر فى إخراج المشاعر السلبية

موضوعات متعلقة..

- تحميكى من التوتر والعصبية..8 حقائق لا تعرفيها عن الشوكولاتة

>

>- 3 تطبيقات تخلصك من التوتر والعصبية .. الاسترخاء حلو مفيش كلام

>

>