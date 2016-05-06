10 وصفات للتغلب على التوتر العصبى

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>الوصفات تشمل الكرة المطاط والطبخ
1- الكرة المطاط: الكرة المطاط تباع فى المتاجر وتمتص العصبية
2- مشاهدة مباريات كرة القدم: يساهم التواجد خلف الشاشات ومتابعة مباريات كرة القدم فى إخراج العصبية المكبوتة
3-الطبخ: يخرج الطبخ كثيرا من الطاقة فى شىء نافع
4- تنظيف المنزل : يخرج الكثير من الطاقة السلبية
5- الخروج فى النهار: يمثل الخروج فى النهار طاقة إيجابية كبيرة كما يساعد على مقاومة التوترات الداخلية
وصفات أخرى تشمل ممارسة الرياضة
6 - ممارسة الرياضة : تمثل الحركات الرياضية فى كثير من الراحة ومقاومة التوتر
7- الاسترخاء : تمثل بعد التمارين التى تقوم فكرتها على الاسترخاء فى مقاومة التوتر
8 - اليوجا: التعامل مع هذه الممارسة الروحية يقدم كثيرا من الراحة الداخلية
9 - الكتابة : تفرغ التوترات والكبت الداخلى
10- القراءة لها دور السحر فى إخراج المشاعر السلبية
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