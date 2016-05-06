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الحكم فى طلب رد المحكمة بقضية "اللجان النوعية" غداً

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الحكم فى طلب رد المحكمة بقضية "اللجان النوعية" غداً الحكم فى طلب رد المحكمة بقضية "اللجان النوعية" غداً
تصدر محكمة استئناف القاهرة، غداً السبت حكمها فى طلب الرد المقدم من دفاع متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللجان النوعية"، ضد هيئة المحكمة التى يرأسها المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة.

واستند دفاع المتهمين إلى الحوار الصحفى الذى أجراه المستشار محمد ناجى شحاتة، للإدعاء بأنه صاحب رأى سياسى، وكون عقيدة مسبقة ضد كافة المتهمين فى قضايا الإرهاب.


>- 7 مايو.. الحكم فى طلب رد المحكمة بقضية "اللجان النوعية"
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