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لجان البرلمان تجتمع السبت لوضع خطة مد أعمال دور الانعقاد الأول حتى أغسطس

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لجان البرلمان تجتمع السبت لوضع خطة مد أعمال دور الانعقاد الأول حتى أغسطس لجان البرلمان تجتمع السبت لوضع خطة مد أعمال دور الانعقاد الأول حتى أغسطس
تعقد 3 لجان نوعية بمجلس النواب اجتماعات على مدار يوم السبت القادم، لوضع خطط عملهم خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.

وتعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعاً ظهر يوم السبت المقبل، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وكذلك الوضع بالنسبة للجنة الزراعة التى ستعقد اجتماعاً يوم السبت، لوضع خطة العمل، كما تعقد لجنة الصحة اجتماعاً يوم السبت لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول.

فيما تعقد لجنة حقوق الإنسان،برئاسة محمد أنور السادات، 3 إجتماعات على مدار الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، بدءاً من يوم الأحد القادم.


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