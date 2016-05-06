الأمم المتحدة: الغارات الجوية على مخيم اللاجئين بسوريا تمثل جرائم حرب

وصف ستيفان اوبراين كبير مسئولى الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة القصف الجوى الذى استهدف أمس الخميس، مخيمات اللاجئين السوريين قرب الحدود التركية بأنه يمثل "جريمة حرب ".

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية عن اوبراين قوله " ان هذه الغارات الجوية على مخيم اللاجئين شمال سوريا يمكن ان ترتقى الى جريمة حرب اذا ماكانت متعمدة " .

وطالب اوبراين بضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد فى الغارات الجوية على مخيمات المشردين شمال سوريا ، والتى اسفرت عن مصرع 30 شخصا وجرح أكثر من 80 آخرين من بينهم نساء وأطفال ، وذلك وفقا لتقارير أولية .

>