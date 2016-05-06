أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: الغارات الجوية على مخيم اللاجئين بسوريا تمثل جرائم حرب

Google+ Print
الأمم المتحدة: الغارات الجوية على مخيم اللاجئين بسوريا تمثل جرائم حرب الأمم المتحدة: الغارات الجوية على مخيم اللاجئين بسوريا تمثل جرائم حرب
وصف ستيفان اوبراين كبير مسئولى الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة القصف الجوى الذى استهدف أمس الخميس، مخيمات اللاجئين السوريين قرب الحدود التركية بأنه يمثل "جريمة حرب ".

ونقلت "ايه بى سى نيوز" الأمريكية عن اوبراين قوله " ان هذه الغارات الجوية على مخيم اللاجئين شمال سوريا يمكن ان ترتقى الى جريمة حرب اذا ماكانت متعمدة " .

وطالب اوبراين بضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد فى الغارات الجوية على مخيمات المشردين شمال سوريا ، والتى اسفرت عن مصرع 30 شخصا وجرح أكثر من 80 آخرين من بينهم نساء وأطفال ، وذلك وفقا لتقارير أولية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017