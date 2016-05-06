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بالفيديو.. رئيس الوزراء الكندي يتحدى الملكة اليزابيث والأمير هاري

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الجمعة 06-05-2016 00:18

نشر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو Justin Trudeau الذي دخل فريقه شهره السادس في العمل الحكومي، عبر حسابه الرسمي على موقعي تويتر وفيس بوك، يتحدى فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وزوجته ميشيل Michelle، بإلإضافة إلى ملكة بريطانيا إليزابيث Elizabeth وحفيدها الأمير هاري Harry.

مناسبة التحدي كانت الدورة القادمة من مباريات "Invictus" التي تستضيفها كندا في الثامن من مايو، وهي عبارة عن دورة ألعاب رياضية دولية للجنود وقدامى المحاربين الجرحى التي أسّسها الأمير هاري بعد أن قضى وقتاً في خدمة الجيش البريطاني.

وظهر رئيس الوزراء الشاب في الفيديو وهو يقول: "أنا فقط أريد أن أظهر لأصدقائنا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كيف تنالها كندا"، في إشارة منه إلى الفوز بالمسابقة، ثم اندفع إلى الأرض ليقوم بحركات رياضية بكل ثقة وعزم.

وجاء الفيديو الذي نشره ترودو رداً على تغريدة للسيدة أوباما سألت فيها الأمير هاري إن كان جاهزاً للمباريات مرفقة بفيديو لها وللرئيس أوباما يخاطبانه، فما كان من الأمير هاري إلا أن رد في تغريدة وفيديو بدا جالساً فيه إلى جانب جدّته ملكة إنكلترا، يطلعها على مجريات المباريات، وشاهدا خلاله فيديو الثنائي أوباما، فضحكا مستهزئين وواعدين بالفوز.

ويبدو أن ترودو لم يشأ البقاء خارج اللعبة، فرد على الطرفين معاً في هذا الفيديو الذي حصد حتى الآن نحو 4 ملايين مشاهدة و130 ألف إعجاب و5 آلاف إعادة تغريد.


 

 

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