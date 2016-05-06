جامعة قناة السويس تنظم مؤتمر شباب الباحثين الثالث.. السبت

تنظم جامعة قناة السويس السبت المقبل فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لشباب الباحثين المقبل، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت عنوان "الجودة والتميز والاستدامة".

وتشمل محاور المؤتمر: العلوم الهندسية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والخلايا الشمسية ومكوناتها والرعاية الصحية وصناعة الدواء والتغير المناخى والأنظمة البيئية والزراعية والمؤسسات التربوية والتجارية والصناعية والفنون والتراث والتنمية السياحية وأبحاث حرة.

وكشفت لجنة شباب الباحثين عن مفاجأة المؤتمر الثالث، وهى موافقة مجلس الجامعة على قبول الأبحاث المقدمة من طلاب الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا عند تقدمهم لمنح الدرجة العلمية، بشرط أن يكون البحث المنشور من نتائج الرسالة.

وأعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالاشتراك مع لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس عن جائزة شباب الباحثين الأولى، والتي تُعدُ بمثابة تقديرٍ وتشجيع لجهود شباب الباحثين بالجامعة من خلال عملهم برسائل الماجستير والدكتوراه أو الأبحاث العلمية المستقلة.

ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم من فئة الهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين) بجامعة قناة السويس ويمكن التقدم للجائزة من خلال 3 محاور رئيسية تشمل: العلوم التطبيقية العلوم الأساسية العلوم الإنسانية.

ويتم اختيار 3 أبحاث فائزة، واحدة بكل محور من السابق ذكرها وقيمة كل جائزة 2000 جنيه مصرى، وسيتم تكريم الفائزين فى مؤتمر شباب الباحثين الثالث.

وتمنح الجوائز للفائزين بأفضل عمل بحثى وأفضل عرض تقديمى من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا، والطلاب بالسنوات المختلفة من المشاركين.

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سعيد

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