قصر ثقافة الأقصر يحيى عيد العمال بحفل لفرقة الموسيقى العربية.. الأحد المقبل

يقيم قصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة المحافظة، برئاسة محمد العدوى احتفالية بمناسبة عيد العمال، يوم الأحد المقبل فى تمام العاشرة صباحا.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية عرضا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وعرضا لفرقة الأقصر للفنون الشعبية عن عيد العمال، من تصميم وإخراج أحمد عبد الرازق، ثم تكريم لعدد من العمال الذين رشحتهم النقابات العمالية بالأقصر.

ومن جانبه صرح الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، بأن الاحتفال بعيد العمال وتكريمهم واجب ثقافى، وأن للعمال باعا ثقافيا وحضاريا لا يستهان به، إلى جانب تاريخهم النضالى وتكريمهم واجب.

ويكرم عدد من المؤسسات الثقافية بالأقصر العمال، وذلك فى نطاق مكانهم الجغرافى حتى يتسنى تكريم أكبر عدد من العمال فى شهر عيدهم.

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