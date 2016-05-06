بالصور.. الاحتفال بـ"الإسراء والمعراج" بمسرح السوق القديم بشرم الشيخ

نظم فرع ثقافة شرم الشيخ بمسرح السوق التجارى القديم مساء اليوم الخميس أحتفالية فنية بذكرى الإسراء والمعراج برئاسة الفنان سعيد غيضان والمخرج المسرحى محمد حجاج التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى لقصور الثقافة وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة .

قال غيضان إن الإحتفالية تضمنت عروض فنية للتنورة الراقصة بمصاحبة أغانى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إشراف الفنان محمد عبد الحى.

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