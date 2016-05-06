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جنايات القاهرة تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"تنظيم ولاية حلوان"

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جنايات القاهرة تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"تنظيم ولاية حلوان" جنايات القاهرة تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"تنظيم ولاية حلوان"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية 4 أشخاص وهم محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمرو إسماعيل الفران، محمد عبد الفتاح محمد، وخالد عبد الحليم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد" تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

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