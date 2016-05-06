أبرز مميزات الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية الآمنة

الحركة ومفيش كرش..أفضل مزايا الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية هى العملية الفسيولوجية الطبيعية التى أعد الله عز وجل جسم المرأة لها، وهو ما يجعلها من العمليات الآمنة لصحتها وصحة طفلها، هذا ما أكده الدكتور أسامة صلاح - استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجلاء للولادة –حيث أوضح أن لها الكثير من المميزات التى تجعلها تتفوق على نظيرتها القيصرية.>وتابع "صلاح" خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، موضحا أن الولادة الطبيعية هى الخيار الأول طالما حالة الحامل لا تحتاج ولا تعانى من سبب خاص يجعلها تحتاج لإجراء جراحة قيصرية، فإذا كانت تعانى إحدى هذه الأسباب لابد من ولادتها قيصريا لسلامة الأم والجنين ويصبح الخيار الطبيعى غير متاح بالفعل.

وحسب توضيح استشارى أمراض النساء والتوليد فالولادة الطبيعية لها الكثير من المميزات منها :

- زيادة فرص مرات الحمل والولادة دون تخوفات أو مشكلات مستقبلية على الحالة الصحية للأم

- استعادة الحامل لعافيتها بشكل سريع بعد الولادة الطبيعية بساعات

- مجرد ارتداء حزام للبطن يساعد على التخلص من البطن بعد الولادة، فالولادة الطبيعية لا تزيد من حجم الكرش كالقيصرية

- الولادة الطبيعية مفيدة للجسم طالما لا تعانى السيدة من سبب للقيصرية، كتعجيز المشيمة أو ضيق الحوض على سبيل المثال

- قدرة السيدة على الحركة بشكل مريح وسريع بعد الولادة الطبيعية ومزاولة نشاطاتها الطبيعية دون فترة تعاف طويلة

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