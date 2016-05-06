بدء توزيع سيارات الطاقة الشمسية لشباب الخريجين فى أحياء الإسكندرية

بعد نجاح التجرية فى حى شرق بالإسكندرية، بدأ حى الجمرك فى تنفيذ مشروع " سمارت كار" لشباب الخريجين ، من خلال طرح سيارات تعمل بالطاقة الشمسية وتنتشر على كورنيش الإسكندرية فى نطاق حى الجمرك.

وقال مصدر بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الشباب " يتم بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، وحالياً يتم تنفيذه فى حى الجمرك بعد نجاح التجربة فى حى شرق العام الماضى، وجار عرض الأمر على حى وسط.

و أكد، أنه جار استصدار تراخيص لتلك العربات من الحى، موضحاً أن المشروع يستهدف استبدال الباعة الجائلين العشوائيين على الكورنيش بالكامل بمشروع شباب الخريجين، مع السماح بالملتزم منهم بالانضمام إلى المنظومة.

وطالب أحمد محمود أحد الشباب المتقدم للمشروع بسرعة استصدار التراخيص الخاصة بالعربات وتسهيل الإجراءات على الشباب الذى يحاول أن يشق طريقه فى الحياة، مؤكداً أن المشروع يوفر فرصة عمل جيدة للشباب فى ظل انتشار البطالة، خاصة بعد التوسع فى نشاط العمل من مجرد بيع المشروبات الساخنة والباردة إلى بيع بعض المأكولات الشعبية، كما طالب الحكومة بالاهتمام أكثر بالشباب فى الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال اللواء خالد محى الدين رئيس حى الجمرك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحى قد تعاقد مع 7 عربات تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 6 آلاف جنيه يتم دفع 50% منها مقدماً، وتقسيط الباقى على 3 سنوات بمعدل 500 جنية شهرياً، مشيراً إلى أن الحى يبحث حالياً استصدار تراخيص لتلك العربات.

وقال على مرسى رئيس حى وسط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الحى يبحث حالياً تطبيق المشروع فى نطاق الحى، مشيراً إلى أن الحى يحرص على تشجيع شباب الخريجين.

ويذكر أن حى شرق أول حى يطبق هذا المشروع العام الماضى بالسماح بـ5 عربات تعمل بالطاقة الشمسية تنتشر على الكورنيش فى نطاق الحى، وتقوم بتقديم المشروبات الساخنة والباردة.

للمرة الأولى.. عربات للباعة الجائلين بالطاقة الشمسية فى الإسكندرية.. المشروع ينطلق من حى شرق ويتم تعميمه فى باقى الأحياء.. والمحافظ: حل دائم لأزماتهم والقضاء على سرقة التيار الكهربائى

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