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العلاقات الخارجية بالبرلمان:ندرس تشريعات جديدة تتعلق بسفر المصريين للخارج

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العلاقات الخارجية بالبرلمان:ندرس تشريعات جديدة تتعلق بسفر المصريين للخارج العلاقات الخارجية بالبرلمان:ندرس تشريعات جديدة تتعلق بسفر المصريين للخارج
أكد السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ملف المصريين بالخارج سيكون مطروح على قائمة اجتماعات اللجنة، لافتاً إلى أنه لابد من إصدار تشريعات جديدة تتعلق بسفر المصرى للخارج، وتلزم وجود اتفاقيات بين الدول خاصة بعملهم بالخارج وعدم سفر المصرى لمجرد البحث عن عمل، بل يكون سفره بناء طلب من جهة معينة بالخارج.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتواصل مع وزارة القوى العاملة والهجرة لتحسين ظروف عمل المصريين بالخارج والتشديد على عدم السفر دون وجود فرص عمل حقيقية، مشيراً إلى أن حماية الدولة لمواطنيها بالخارج تتمثل فى مخاطبة الحكومات لتوفير الآمان للمصريين بالخارج، وإنشاء صندوق لرعايتهم بالخارج.

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