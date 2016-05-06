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الرى: معدات جديدة لتدعيم منظومة التأمين الفنى للسد العالى

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الرى: معدات جديدة لتدعيم منظومة التأمين الفنى للسد العالى الرى: معدات جديدة لتدعيم منظومة التأمين الفنى للسد العالى
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إضافة معدات جديدة لزيادة منظومة تأمين السد العالى وبحيرة ناصر بمعرفة شرطة المسطحات المائية وتدعيم المنظومة القائمة، تضم 2 لانش جديد، مشيراً إلى أن منظومة التأمين تم تدبيرها سابقاً بمعرفة الهيئة العامة للسد العالى، لصالح شرطة المسطحات المائية، فى إطار اهتمام الدولة لتأمين المنشآت الحيوية الهامة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التطوير والتحديث فى مجال المراقبة الإلكترونية والتحكم لمنظومة التأمين الفنى لجسم السد العالى ومداخل الأنفاق والتى تضم أحدث التقنيات العالمية فى مجال المراقبة والاتصال وتشمل 80 كاميرا مراقبة منتشرة على طول جسم السد وداخل ممرات التفتيش وأمام وخلف جسم السد من خلال 16 شاشة تعمل على مدار 24 ساعة، من خلال الربط المباشر بكافة الجهات الأمنية المنوط بها التأمين.

وأضاف عبد العاطى أن منظومة تأمين جسم السد العالى تم تنفيذها فى ضوء أحدث التقنيات العالمية فى مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين جسم السد وخزان أسوان القديم من الكوارث ومخاطر الألغام البحرية والأجسام الطافية والغاطسة القابلة للانفجار، باعتبارهما مرفقين استراتيجيين يحققان الأمن المائى المصرى.

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