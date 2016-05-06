حبس مسجلين خطر سرقا سيارة تاكسى من سائق بالإكراه فى مدينة نصر

أمر هشام هدية، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار محمد حتة، رئيس النيابة، بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق سرقا سيارة تاكسى بالإكراه من السائق.

كشفت تحقيقات هشام هدية، وكيل أول النيابة بسكرتارية، مى إمام، أن المتهمين أوقفا سائق التاكسى وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة نصر، وأثناء سيره أشهر المتهمان الأسلحة البيضاء فى وجه السائق وأجبراه على تغيير خط السير والتوجه لمنطقة الطوب الرملى، وأثناء ذلك استقل 2 آخران من المتهمين الهاربين وبحوزتهم أسلحة نارية السيارة وقيدوا السائق وألقوا به فى منطقة صحراوية وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من القبض على متهمين وجارى ضبط المتهمين الهاربين.