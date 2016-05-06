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القبض على عاطل أوهم شابين بقدرته على تعيينهم فى المطار مقابل 20 ألف جنيه

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القبض على عاطل أوهم شابين بقدرته على تعيينهم فى المطار مقابل 20 ألف جنيه القبض على عاطل أوهم شابين بقدرته على تعيينهم فى المطار مقابل 20 ألف جنيه
تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد محمد منسى من ضبط عاطل يقوم بالنصب على الشباب والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تعيينهم بالشركة المصرية للمطارات.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن بداية الوقعة حدثت عندما نشبت مشادات وخناقات بين ثلاث شباب بالمكان الخاص بانتظار السيارات فى المطار أمام صالة السفر، وتم إحضارهما إلى مكتب الأمن، وتبين من التحقيق، أن عاطل يدعى "ا.م" قام بالنصب على "م ر" و"م ص" وحصل منهما على مبلغ ٢٠ ألف عن كل فرد منهما مقابل تعيينهما فى الشركة المصرية للمطارات.

وأكد مصدر أمنى أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على ٤ آلاف جنيه وكارنيه مزور، وبمواجهته أقر بالاستيلاء على مبلغ ٤٠ ألف جنيه من المجنى عليهما مقابل تعيينهما فى الشركة المصرية للمطارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة للتحقيق.

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